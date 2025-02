Kanada, Mexiko und China reagieren auf Trump-Zölle

Washington: Nachdem die USA Zölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China verhängt haben, reagieren die drei Länder umgehend: Kanadas Premier Trudeau kündigte Gegenzölle von ebenfalls 25 Prozent an, auch Mexiko plant laut Präsidentin Sheinbaum Gegenmaßnahmen. Genauso China, das außerdem bei der Welthandelsorganisation klagen will. US-Präsident Trump hatte die Zölle gestern per Dekret verhängt. Er wirft Mexiko, Kanada und China vor, nicht genug gegen den Schmuggel der Droge Fentanyl zu unternehmen und - im Fall der Nachbarländer - die illegale Migration in die USA nicht ausreichend zu unterbinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.02.2025 12:00 Uhr