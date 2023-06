Kanada ermittelt nach "Titan"-Unglück

Kurzmeldung ein/ausklappen Aufstand der Wagner-Söldner in Russland ist beendet

Moskau: Der bewaffnete Aufstand russischer Söldner gegen die eigene Staatsführung ist vorerst beendet. Nur wenige Stunden nach Beginn des Vormarschs in Richtung Moskau erteilte der Chef der Privatarmee Wagner, Prigoschin, am Abend den Befehl zum Rückzug seiner Truppe. Kurz darauf gaben diese ihre bis dahin gehaltenen Stellungen im Süden Russlands auf. Laut Kremlsprecher Peskow wird Prigoschin unbehindert ins Nachbarland Belarus gehen. Es ist noch nicht klar, ob er schon auf dem Weg ist und ob ihm noch weitere Zugeständnisse gemacht wurden. An den Zufahrtsstraßen Moskaus wurden am frühen Morgen alle Straßensperren aufgehoben. An dem arbeitsfreien Montag hält die Stadtverwaltung aber weiter fest. US-Geheimdienste hatten nach Medienberichten bereits Mitte des Monats Hinweise auf den Aufstand. Nach Informationen des Spiegel unterrichteten das Auswärtige Amt und das Verteidigungsministerium gestern ihre Obleute der Bundestagsausschüsse. Dort wurde gemutmaßt, dass Prigoschin für seinen Putschversuch nicht die von ihm erhoffte Unterstützung von staatlichen russischen Kräften erhalten hätte und daher den Marsch auf Moskau gestoppt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2023 07:00 Uhr