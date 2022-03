Kampfjets bombardieren Schytomyr - Angriffe auf Kiew und Charkiw

Nachrichtenarchiv - 10.03.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Unterdessen ist die ukrainische Stadt Schytomyr westlich von Kiew von russischen Kampfjets bombardiert worden. Unter anderem seien am Abend zwei Krankenhäuser in Schytomyr getroffen worden, darunter eine Kinderklinik, erklärte Bürgermeister Suchomlyn auf Facebook. Die Zahl der Opfer werde noch ermittelt. - Artilleriegeschosse gingen in den Abend- und Nachtstunden auch auf Vororte von Kiew und Charkiw nieder.

Quelle: BR24 Nachrichten, 10.03.2022 03:00 Uhr