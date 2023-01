Kampfhandlungen in der Ukraine gehen weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: In den Abendstunden in Teilen Frankens und der Oberpfalz bewölkt, sonst meist klar. In der Nacht teils leicht bewölkt, teils klar mit örtlichen Nebelfeldern. Tiefsttemperaturen plus 5 bis minus 2 Grad. In den nächsten Tagen oft bewölkt und zeitweise Regen bei mitunter lebhaftem Wind. In den Nächten Abkühlung auf 6 bis 1 Grad, tagsüber maximal 3 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.01.2023 17:00 Uhr