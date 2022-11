Kampf gegen Corona-Pandemie kostet Bayern Milliarden

Kurzmeldung ein/ausklappen In Bayern eröffnen die großen Weihnachtsmärkte

München: In Bayern eröffnen ab heute nach und nach die großen Weihnachtsmärkte. In München beginnt am späten Nachmittag der Christkindlmarkt auf dem Marienplatz. Am 25 Meter hohen Christbaum erstrahlen heuer 3.000 energiesparende LED-Lämpchen. Corona-Beschränkungen gibt es nicht. Ebenfalls heute startet der Augsburger Christkindlesmarkt, der zu den ältesten Weihnachtsmärkten Deutschlands zählt. Sein Ursprung reicht zurück bis in das 15.Jahrhundert. Zur Eröffnung am Abend erscheinen Kinder in Engeleskostümen am Fenster des Rathauses und verwandeln es in einen großen Adventskalender. Einer der bekanntesten Märkte im Land, der Nürnberger Christkindlesmarkt, beginnt am Freitag.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 06:00 Uhr