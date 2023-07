Kampf gegen Brände auf griechischen Inseln dauert an

Meldungsarchiv - 25.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: In Südeuropa hält die Hitze an: Im Kampf gegen die Waldbrände ist auf der griechischen Insel Euböa ein Löschflugzeug abgestürzt. Laut Behörden waren mindestens zwei Menschen an Bord. Die Feuerwehr im Land kämpft seit Tagen gegen Waldbrände - vor allem auf Rhodos, aber auch auf Korfu. Tausende Touristen und Einheimische wurden bereits in Sicherheit gebracht. In vielen Teilen Griechenlands herrscht weiter "extreme Gefahr" durch Waldbrände. Temperaturen von bis zu 46 Grad werden heute erwartet. Auch auf Zypern und auf Sizilien kämpft die Feuerwehr gegen Brände. In Norditalien hingegen starben mindestens zwei Menschen durch schwere Unwetter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 17:00 Uhr