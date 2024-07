Kampagne "Bayern schwimmt" startet im Karlsfelder See

Dachau: Am Karlsfelder See im Landkreis Dachau fällt heute der Startschuss für die Aktion "Bayern schwimmt". Zum ersten Mal bringt die Wasserwacht heuer Kindern in einem See das Schwimmen bei. Dafür wurde eigens ein Konzept für die Ausbilder entwickelt, erklärte der Bayerische Landtag. Dessen Präsidentin Aigner ist die Schirmherrin und wird heute dabei sein. Die Aktion "Bayern schwimmt" gibt es seit 2019.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 12.07.2024 09:00 Uhr