Kamp-Karrenbauer lässt gegen KSK-Kommandeur ermitteln

Lockdown soll angeblich bis zum 18.April dauern

Berlin: Der Regierende Bürgermeister, Müller, erwartet von dem Bund-Länder-Treffen morgen keine weiteren Lockerungen. In der ARD sagte er am Abend, gegebenenfalls müsse auch über neue Einschränkungen geredet werden. Aus seiner Sicht darf es bei den Beratungen auch nicht nur um den Einzelhandel und die Schulen gehen. Er will auch das Home Office thematisieren und verwies darauf, dass es bislang nur eine Selbstverpflichtung zum Arbeiten zuhause gibt. Nach Informationen unseres Hauptstadtstudios haben sich die SPD-geführten Länder bereits auf eine gemeinsame Linie geeinigt. Sie wollen eine Verlängerung des Lockdowns über Ostern hinaus erreichen. So steht es auch in einer Beschlussvorlage des Kanzleramts. Darin ist von einer Verlängerung bis zum 18. April die Rede.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.03.2021 20:00 Uhr