Kamil Stoch gewinnt Vierschanzentournee

06.01.2021 18:45 Uhr

Bischofshofen: Der polnische Skispringer Kamil Stoch hat zum dritten Mal die Vierschanzentournee gewonnen. Beim letzten Springen in Bischofshofen sicherte er sich mit seinem Sieg den Gesamterfolg. Karl Geiger wurde nach einer Aufholjagd noch Zweiter in der Gesamtwertung. Markus Eisenbichler war nach einem verpatzten Sprung bereits nach dem ersten Durchgang ausgeschieden. - Beim Slalomweltcup in Zagreb hat Skirennfahrer Linus Straßer seinen ersten Titel gewonnen. Der 28jährige war schnellster vor den Österreichern Manuel Feller und Marco Schwarz. Nach dem ersten Lauf hatte Straßer noch auf Rang acht gelegen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.01.2021 18:45 Uhr