Kamala Harris wird Joe Bidens Vize-Kandidatin

12.08.2020 06:00 Uhr

Washington: Der designierte demokratische US-Präsidentschaftskandidat Biden hat die kalifornische Senatorin Kamala Harris als Vizepräsidentschaftskandidatin nominiert. Biden würdigte die 55-Jährige mit jamaikanisch-indischen Wurzeln als furchtlose Kämpferin für den kleinen Mann. Harris war unter anderem Generalstaatsanwältin in ihrem Heimatstaat Kalifornien. Harris bezeichnete ihre Nominierung auf Twitter als Ehre. Sie werde alles dafür tun, um Biden bei der Wahl am 3. November zum Oberbefehlshaber zu machen. Er könne das amerikanische Volk einen. Als Präsident werde er ein Land aufbauen, das den amerikanischen Idealen gerecht werde. Sollte Biden die Präsidentenwahl gegen Amtsinhaber Trump gewinnen, wäre Kamala Harris die schwarze Vize-Präsidentin in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

