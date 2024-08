Kamala Harris will "Running Mate" bekannt geben

Washington: Die designierte Präsidentschaftskandidatin der US-Demokraten Kamala Harris will im Lauf der Nacht bekannt geben, wen sie im Falle eines Wahlsieges zum Vizepräsidenten machen will. Laut US-Medien sind nur noch zwei Kandidaten im Rennen: Josh Shapiro, der Gouverneur von Pennsylvania, und Tim Walz, Gouverneur in Minnesota. Bereits am Abend ist ein gemeinsamer Wahlkampf-Auftritt geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.08.2024 01:00 Uhr