Kalush Orchestra wollen erst nach dem Krieg ESC-Sieg feiern

Turin: Die diesjährigen Gewinner des Eurovision Song Contests, Kalush Orchestra aus der Ukraine, wollen ihren Sieg erst nach dem Ende des Krieges feiern. In der Ukraine würden Menschen, die man kenne, getötet oder sie kämpften im Krieg - das sei nicht die beste Grundlage für eine Feier, sagte Kalush-Rapper Psjuk. Er kündigte außerdem an, dass die ESC-Siegertrophäe versteigert und der Erlös an die Ukraine und ihre Streitkräfte gespendet werde. - Kalush Orchestra hatten in der Nacht zu Sonntag den ESC Dank der Stimmen aus dem Publikum klar gewonnen. Die ukrainische Post plant zu Ehren der Band auch eine spezielle Briefmarke.

