Kallas legt neuen Vorschlag für Finanzhilfen für die Ukraine vor

Brüssel Einen Tag vor dem EU-Außenministertreffen gibt es einen neuen Vorschlag zur Finanzierung der Ukraine-Hilfen. Nach Vorstellung der EU-Außenbauftragten Kallas braucht es in diesem Jahr 20 bis 40 Milliarden Euro. Dafür sollen die Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Wirtschaftskraft Beiträge leisten. Das geht aus einem Text des Auswärtigen Dienstes hervor, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Um Vetos von Mitgliedsstaaten zu verhindern, soll die Teilnahme an dem Finanzpaket freiwillig sein. Seit dem russischen Angriff im Jahr 2022 hat die EU als Staatenbund Unterstützungen in Höhe von etwa 115 Milliarden Euro an die Ukraine geleistet. Morgen sollen die EU-Außenministerinnen und -minister über den Vorschlag von Kallas beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.03.2025 19:00 Uhr