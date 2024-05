Kalifornische Polizei räumt Protestlager an Uni in Los Angeles

Los Angeles: Gegen den Widerstand propalästinensischer Demonstranten hat die Polizei ein Protestlager auf dem Campus der University of California geräumt. Sie entfernten Barrikaden und rissen Zelte ab. Zuvor hatten sich hunderte Menschen der Aufforderung widersetzt, das Unigelände in der US-Metropole zu verlassen. Sie bildeten Menschenketten und lieferten sich Rangeleien mit den Beamten. Die Polizei setzte Blendgranaten ein. Mindestens 100 Personen wurden festgenommen. Auch in anderen US-Städten wie New York wurden Protestlager an Unis geräumt. Bislang nicht aufgearbeitet ist die Aktion von Gegendemonstranten in Los Angeles. Sie hatten in der Nacht auf Mittwoch das Lager der propalästinensischen Protestler angegriffen. Polizei und Univerwaltung hatten erst verzögert reagiert. Präsident Biden verurteilte die Gewalt. Es gebe das Recht zu protestieren, aber nicht das Recht, Chaos zu verursachen, sagte er.

