Kalifornien will ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zulassen

24.09.2020 04:00 Uhr

San Francisco: Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat Kalifornien will Autoabgase drastisch reduzieren. Von 2035 an sollen nur noch emissionsfreie Neuwagen erlaubt sein - bis dahin sollen Benziner und Dieselwagen nach und nach verschwinden. Die Anordnung soll auch für Lastwagen gelten. Der Transportsektor sei vor allem für die hohe Smog-Belastung in Metropolen wie Los Angeles verantwortlich, so Gouverneur Newsom. Er beschrieb die geplanten Vorschriften als wesentliche Maßnahme gegen den Klimawandel. Wegen der Regulierung von Autoabgasen liefert sich der Bundesstaat seit Jahren einen Machtkampf mit der Regierung von US-Präsident Trump. Sie hatte eine eigentlich schon beschlossene Verschärfung der Emissionsstandards auf Bundesebene zurückgedreht. Für die Autoindustrie ist Kalifornien als größter US-Automarkt sehr wichtig.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 24.09.2020 04:00 Uhr