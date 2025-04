Kalifornien reicht Klage gegen Trumps Sonderzölle ein

Sacramento: In den USA verklagt der Bundesstaat Kalifornien die Regierung in Washington. Grund sind die von Präsident Trump verhängten Zölle auf alle Importe. Damit habe der Präsident seine Kompetenzen überschritten, argumentieren Kaliforniens Gouverneur Newsom und Generalstaatswalt Bonta. Aus ihrer Sicht hat sich Trump auf ein Notstandsgesetz berufen, das ihm aber so weitreichende Eingriffe gar nicht erlaubt. Kalifornien zählt für sich genommen zu den größten Volkswirtschaften der Welt. Dort leiden vor allem die Landwirtschaft und die technologiegetriebene Exportwirtschaft unter den Zöllen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 06:00 Uhr