Kalifornien reicht Eilantrag gegen Entsendung von Soldaten ein

Kalifornien hat wie erwartet rechtliche Schritte gegen die Entsendung von Soldaten durch die US-Regierung eingeleitet: Gouverneur Newsom stellte einen entsprechenden Eilantrag bei einem Bundesgericht. Damit will er verhindern, dass die Trump-Regierung Nationalgardisten und Marineinfanteristen bei Razzien gegen Einwanderer in Los Angeles einsetzt. Ursprünglich hatte der US-Präsident die Nationalgarde nur zum Schutz von Bundesbehörden in die Westküstenmetropole abbeordert. Die neue Befehl aus Washington an die Soldaten würde die Spannungen nur noch verschärfen, argumentiert der Gouverneur von Kalifornien nun. - Wenig später verhängte die Bürgermeisterin von Los Angeles, Bass, eine nächtliche Ausgangssperre für das absolute Zentrum der weitläufigen Großsstadt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.06.2025 03:00 Uhr