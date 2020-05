Kalbitz will sich gegen seinen AfD-Ausschluss wehren

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der AfD-Politiker Kalbitz will sich gegen seinen Parteiausschluss wehren. Das hat er am Abend angekündigt. Zuvor hatte der AfD-Bundesvorstand entschieden, dass Kalbitz' Parteimitgliedschaft annulliert wird, weil er der AfD Informationen über frühere politische Tätigkeiten vorenthalten haben soll. So habe Kalbitz die Partei im Unklaren darüber gelassen, dass er auf einer "Interessenten- oder Kontaktliste" der inzwischen verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend aufgeführt worden sei. Wer sich dort engagiert, darf nicht Mitglied der AfD werden. In der Partei ist Kalbitz' Ausschluss umstritten. Die Bundestagsfraktionschefs Weidel und Gauland stellten sich gegen die Entscheidung, Parteichef Meuthen hingegen war dafür.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 23:00 Uhr