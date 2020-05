Kalbitz' Rauswurf verschärft Streit in der AfD

Weltweite Reisewarnung soll nicht verlängert werden

Berlin: Bundesaußenminister Maas will die bis 14. Juni geltende weltweite Reisewarnung nicht verlängern. Stattdessen sollen dann Reisehinweise es Urlaubern ermöglichen, die regionalen Risiken selbst abzuschätzen. Das hat Maas am Abend in der ARD angekündigt. Der SPD-Politiker gab allerdings zu bedenken, dass noch viele Fragen ungeklärt seien und es überall Einschränkungen geben werde. Wörtlich sagte Maas: "Das, was wir als normal am und im Sommerurlaub empfinden, wird es dieses Jahr nirgendwo geben." - Morgen will Maas mit seinen Amtskollegen aus beliebten Urlaubsländern darüber beraten, wie die Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie nach und nach gelockert werden können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2020 21:00 Uhr