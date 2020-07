Kalbitz muss AfD endgültig verlassen

Nachrichtenarchiv - 25.07.2020 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Andreas Kalbitz muss die AfD endgültig verlassen. Das Bundesschiedsgericht der Partei hat jetzt den Beschluss des Bundesvorstands bestätigt. Dieser hatte Kalbitz im Mai von der AfD ausgeschlossen. Zur Begründung hieß es damals, der heute 47-Jährige habe bei seinem Parteieintritt eine frühere Mitgliedschaft in einer rechtsextremen Organisation verschwiegen. Danach war Kalbitz jedoch mit seiner Klage gegen den Ausschluss vor dem Berliner Kammergericht erfolgreich, so dass er zwischenzeitlich in die Partei zurückkehren konnte. Das jetzige Urteil bezeichnete er als erwartbar. Der frühere Fraktionschef der Brandenburger AfD galt neben Björn Höcke als prominentester Vertreter des als rechtsextrem geltenden Flügels.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2020 19:00 Uhr