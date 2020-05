Kalbitz bleibt trotz Parteiausschlusses Mitglied der AfD-Fraktion in Brandenburg

Merkel stärkt WHO im Streit mit den USA den Rücken

Genf: Bundeskanzlerin Merkel hat der Weltgesundheitsorganisation im Streit mit den USA den Rücken gestärkt. Die WHO sei die legitimierte globale Institution, bei der die Fäden zusammenlaufen, sagte Merkel in einer Videobotschaft für die Weltgesundheitskonferenz. Es sei zwar immer wichtig, die Abläufe der Organisation zu verbessern; am dringendsten sei es aber jetzt, die Coronavirus-Pandemie einzudämmen, so Merkel. US-Präsident Trump hatte am Wochenende überraschend davon gesprochen, nun doch zehn Prozent der jährlichen Zahlungen an die Gesundheitsorganisation überweisen zu wollen. Trump wirft der WHO eine zu große Nähe zu China vor und hatte zunächst angekündigt, keine Gelder mehr zu senden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2020 17:00 Uhr