Kaiserslautern und Paderborn verlieren in der 2. Liga

Kurzmeldung ein/ausklappen Deutschland will der Schweiz stillgelegte Leopard-Panzer abkaufen

Berlin: Deutschland will der Schweiz Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 abkaufen. Sie sollen die Fahrzeuge ersetzen, die an die Ukraine gehen. Die Schweiz verfügt über 230 Leopard 2-Panzer. 96 davon sind stillgelegt, allerdings hat die Schweizer Armee sie nicht offiziell außer Dienst gestellt. Das wäre Voraussetzung dafür, sie an Deutschland zu verkaufen. Das Verteidigungsministerium in Bern erklärte, es sei grundsätzlich möglich, auf eine beschränkte Anzahl von Kampfpanzern zu verzichten. Der Krieg in der Ukraine sorgt in der Schweiz für Debatten um die Neutralität des Landes. Es gibt Bestrebungen, die strikten Regeln für Waffenlieferungen zu lockern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2023 22:00 Uhr