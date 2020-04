Käßmann fordert in Corona-Krise Kinder im Blick zu behalten

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Käßmann, hat dafür plädiert, in der Corona-Krise vor allem die Kinder im Blick zu behalten. Sie habe große Sympathien dafür, nach dem Vorbild Dänemarks erst einmal die Kinder wieder in Schule und Kita gehen zu lassen, und gleichzeitig diejenigen zu schützen, die besonders gefährdet seien. Im BR sagte sie wörtlich: "Ich bin doch bereit, als fast 62-Jährige länger zu Hause zu bleiben, wenn ich weiß, dass Kinder raus können." Käßmann forderte weiter, sich nicht von Angst und Panik lähmen zu lassen. Deutschland habe eine gute medizinische Versorgung, Generationen vor uns hätten weit Entsetzlicheres erlebt. "Ostern ist nicht abgesagt, der Frühling ist nicht abgesagt, die Zukunft ist nicht abgesagt", so Käßmann.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 11:00 Uhr