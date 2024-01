Käßmann beklagt mangelhafte Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs

Köln: Nach der Veröffentlichung der Missbrauchs-Studie in der evangelischen Kirche beklagt die frühere Ratsvorsitzende Käßmann Fehler bei der Aufarbeitung. Es sei für sie unverständlich und nicht nachvollziehbar, dass fast alle Landeskirchen nur die Disziplinarakten und nicht auch die Personalakten überprüft hätten. Das müsse nachgeholt werden, sagte sie im Deutschlandfunk. Über das Ausmaß des Missbrauchs und die Vertuschung zeigte sich Käßmann erschüttert. Sie habe immer gedacht, dass ihre Generation anders mit Missbrauch umgegangen und offen dagegen vorgegangen sei. Das stimme aber nicht. Sie forderte klare Strukturen bei der Aufklärung von Missbrauch und eine Ombudsstelle außerhalb der Kirche, an die sich Betroffene wenden könnten. Gestern hatten Wissenschaftler eine Studie zum Missbrauch in der evangelischen Kirche vorgestellt und dabei tausende Fälle dokumentiert.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.01.2024 09:00 Uhr