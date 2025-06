Kämpfe zwischen Israel und Iran dauern auch die Nacht über an

Tel Aviv: Israel und der Iran haben auch in der Nacht und am Morgen ihre gegenseitigen Attacken fortgesetzt. Israel meldete heute früh einen weiteren iranischen Raketenangriff. Die Luftabwehr sei im Einsatz, die Bevölkerung sei aufgefordert, in den Schutzräumen zu bleiben. Augenzeugen berichten von Explosionen und Feuern in Jerusalem und Haifa. Zuvor hatte das israelische Militär eigenen Angaben zufolge erneut militärische Ziele im Iran ins Visier genommen - zunächst im Westen, später in der Mitte des Landes. Zudem habe Israels Armee weitere hochrangige Vertreter des iranischen Sicherheitsapparats getötet. Israel hatte am Freitag einen Großangriff auf den Iran gestartet und bombardiert seither Atom- und Militäranlagen in dem Land. Der Iran reagiert auf die Angriffe, indem er Israel mit Drohnen und Raketen beschießt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.06.2025 06:00 Uhr