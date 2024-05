Kämpfe von Israel und Hamas gehen weiter

Gaza-Stadt: Im gesamten Gazastreifen und angrenzenden israelischen Orten gehen die Kämpfe zwischen Israel und der Hamas weiter. Das betrifft die Stadt Rafah im Süden, wo die israelische Armee nach eigenen Angaben weiter vorrückt - ein Sprecher sprach von, Zitat, "begrenzten Operationen und taktischen Vorstößen". Aber auch weiter nördlich gab es laut beiden Seiten Beschuss. Es sind Gebiete, die Israel nach eigenen Angaben schon vor Monaten gesichert hatte oder, so Armeesprecher Hagari wörtlich, "in denen wir noch nicht aktiv waren". Bewohner berichten von Angriffen etwa auf Dschabalija, Orte nahe der Grenze zu Israel im Norden und östlich von Gaza-Stadt. Umgekehrt beschoss die Hamas in der Nacht dem israelischen Militär zufolge die Städte Beerscheba und Aschkelon mit Raketen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2024 12:00 Uhr