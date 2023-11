Kämpfe um weitere Klinik in Nord-Gaza

Gaza Stadt: Bei der Offensive der israelischen Armee im Gazastreifen ist offenbar erneut eine Klinik beschossen worden. Bei dem Angriff auf das Indonesische Krankenhaus in Nord-Gaza sollen zwölf Menschen gestorben sein, teilte das Hamas-kontrollierte Gesundheitsministerium mit. Zusammen mit UN und Rotem Kreuz seien 200 Patienten aus der Klinik in den Süden des Gazastreifens gebracht worden. Der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros äußert sich "entsetzt" über den Angriff auf das Krankenhaus. Unterdessen sind aus dem umkämpften Schifa-Krankenhaus in Gaza Stadt 28 Frühgeborene in Ägypten evakuierte worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.11.2023 03:00 Uhr