Kämpfe um Vororte Kiews dauern offenbar an

Kiew: Russland hat seine Angriffe auf Vororte der ukrainischen Hauptstadt offenbar fortgesetzt: Das Büro des ukrainischen Präsidenten Selenskyj sprach von Gefechten in Randgebieten Kiews. Der Gouverneur der Region Kiew, Kuleba, teilte wiederum in einem Fernsehinterview mit, dass die Evakuierung dennoch läuft: Menschen würden in Sicherheit gebracht, sagte er. Wörtlich fügt er hinzu: "Die Feuerpause in unserer Region hält, wenn auch nur bedingt." Gelegentlich seien Explosionen zu hören. In der Nacht gab es in Städten und Gemeinden im ganzen Land wiederholt Luftalarm: Explosionen wurden aus der Hafenstadt Cherson gemeldet. Unabhängig bestätigen lassen sich die Angaben nicht. Heute Früh haben Unterhändler der Ukraine und Russlands ihre diplomatischen Verhandlungen wieder aufgenommen. Die Gespräche finden im Videoformat statt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 14.03.2022 11:15 Uhr