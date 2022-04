Kämpfe um Charkiw nehmen nach ukrainischen Angaben zu

Ukraine steht im Mittelpunkt der Palmsonntag-Predigten

Rom: Mit Blick auf den Ukraine-Krieg hat Papst Franziskus zu Vergebung und Feindesliebe aufgerufen. Jesus werde angesichts unserer gewalttätigen und verletzten Welt nicht müde, zu wiederholen: "Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun'", sagte der 85-Jährige bei seiner Palmsonntagspredigt vor tausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom. Zugleich sprach Franziskus von absurden Grausamkeiten in der Ukraine. Ähnlich äußerte sich der Münchner Kardinal Marx. Im Münchner Liebfrauendom sagte er wörtlich: "Wir müssen wachsam die Augen öffnen vor dem Mysterium des Bösen, das in jedem von uns schlummert." Dennoch könne Hochrüsten nicht die Perspektive sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2022 15:00 Uhr