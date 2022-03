Kämpfe um Charkiw gehen weiter

Nachrichtenarchiv - 27.03.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In Charkiw in der Ost-Ukraine haben russische Truppen - nach ukrainischen Angaben - einen nuklearen Forschungsreaktor beschossen. Wegen der anhaltenden Kämpfe in der Nähe der Anlage ist es derzeit unmöglich, das Ausmaß der Schäden abzuschätzen. Die Anlage war bereits vor knapp zwei Wochen bei einer Bombardierung beschädigt worden. Allerdings war der Reaktor schon zu Kriegsbeginn in einen sogenannten unterkritischen Zustand heruntergefahren worden. Lwiw im Westen des Landes wurde ebenfalls angegriffen, dabei wurden ein Treibstofflager und eine Militäranlage getroffen. Auch Tschernihiw im Norden wurde wieder angegriffen. Dort konnten laut dem Bürgermeister Schwerverletzte nicht zur medizinischen Behandlung abtransportiert werden, weil die Stadt inzwischen von russischen Truppen eingeschlossen sei.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2022 03:00 Uhr