Kämpfe rund um Atomkraftwerk Saporischschja dauern an

03.09.2022 18:45 Uhr

Enerhodar: Das von Russland kontrollierte ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja ist offenbar erneut Ziel militärischer Angriffe geworden. Wie das russische Verteidigungsministerium mitteilte, haben ukrainische Truppen gestern einen weiteren Versuch unternommen, die Anlage zurückzuerobern. 42 Boote mit 250 Spezialkräften und ausländischen Söldnern hätten versucht, am Ufer des nahe gelegenen Stausees Kachowka anzulegen. Russische Streitkräfte hätten den Angriff aber mit Kampfflugzeugen und Hubschraubern abgewehrt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Ukrainische Behörden beschuldigten hingegen Moskau, zwei Städte in der Nähe des Atomkraftwerks mit Raketen angegriffen zu haben. Die Anlage wurde am Morgen aufgrund eines Stromausfalls erneut vom Netz genommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2022 18:45 Uhr