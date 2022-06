Kämpfe in der Ukraine gehen weiter

Das Wetter: Sonnig bei 31 bis 38 Grad

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 31 bis 38 Grad, am späten Nachmittag sind örtlich Gewitter möglich. In der Nacht Abkühlung bis auf 18 Grad. Und die Aussichten: Morgen und am Dienstag sonnig bei 22 bis 30 Grad. In Teilen Frankens zeitweise bewölkt und vereinzelt kräftige Schauer oder Gewitter. Am Mittwoch unbeständig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2022 12:00 Uhr