Kämpfe in der Ukraine gehen unvermindert weiter

Nachrichtenarchiv - 20.03.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: In der Ukraine gehen die Kämpfe offenbar unvermindert weiter. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums gab es von Seiten der russischen Streitkräfte seit Kriegsbeginn 291 Raketenangriffe und mehr als 1.400 Luftangriffe. Der Vormarsch der russischen Bodentruppen komme aber wegen eines massiven ukrainischen Widerstands langsamer voran als erwartet. Präsident Selenskyj hat unterdessen eine weitere Videobotschaft veröffentlicht: Darin sagt er, dass die vordersten Abwehrlinien an den Brennpunkten besonders schwerer Kämpfe mit Leichen russischer Soldaten "praktisch überhäuft" seien. Und diese Leichen würden von niemandem geborgen. Selenskyj gibt die Zahl der toten russischen Soldaten mit 14.000 an. Moskau selbst spricht von 500 Gefallenen. Die Evakuierung belagerter Städte ist gestern weitergegangen. Nach ukrainischen Angaben konnten mehr als 6.600 Menschen über Fluchtkorridore entkommen. Russland gibt die Zahl weit höher an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2022 07:00 Uhr