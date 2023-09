Kämpfe in Bergkarabach gehen weiter

Baku: Aserbaidschan hat seinen Militäreinsatz in Bergkarabach trotz internationaler Friedensappelle fortgesetzt. Das Verteidigungsministerium teilte mit, man habe Kampfstellungen, Militärfahrzeuge und Artillerieanlagen zerstört. Gestern waren dort mindestens 27 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 200 wurden verletzt. Aserbaidschan spricht von einem "Anti-Terror-Einsatz" in Berg-Karabach, Armeniens Regierungschef Paschinjan hingegen von einer "ethnischen Säuberung". UN-Generalsekretär Guterres forderte ein unverzügliches Ende der Kämpfe. Morgen soll in dieser Sache der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen. Armenien und Aserbaidschan streiten sich seit dem Zerfall der Sowjetunion um Bergkarabach. Die Region gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt. Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken führten bereits zwei Kriege um die Enklave.

