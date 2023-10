Kämpfe im Osten der Ukraine verschärfen sich offenbar

Kiew: In der Ukraine haben die Kämpfe im Osten des Landes in den vergangenen Tagen offenbar deutlich zugenommen. Laut ukrainischem Militär haben sich die Kämpfe entlang des nördlichen Abschnitts der Ostfront verschärft. Bereits den vierten Tag in Folge greifen russische Truppen demnach Awdijiwka an. Die Industriestadt steht der dortigen Militärverwaltung zufolge völlig in Flammen. Darüber hinaus sollen die russischen Streitkräfte versuchen, in Richtung Kubjansk vorzurücken und die Stadt einzukesseln. In Russland meldeten Behörden und Armee unterdessen den Abschuss zweier Kampfdrohnen über dem Schwarzen Meer nahe des Ferienortes Sotschi.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2023 18:15 Uhr