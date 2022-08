Kabinettsklausur endet ohne konkrete Entlastungen

Steinmeier greift Moskauer Patriarchen wegen Ukraine-Krieg an

Karlsruhe: Bundespräsident Steinmeier hat die russisch-orthodoxe Kirchenleitung in ungewöhnlich scharfer Form angegriffen. In einer Rede zum Auftakt des Welt-Ökumene-Gipfels in Karlsruhe sagte der Bundespräsident, hier werde Propaganda verbreitet, die "willkürlich Gottes Willen für die imperialen Herrschaftsträume einer Diktatur in Anspruch" nimmt. Steinmeier kritisierte die Führung der russisch-orthodoxen Kirche außerdem dafür, auf einen - so wörtlich - glaubensfeindlichen Irrweg zu führen. Patriarch Kyrill hatte mehrfach das Vorgehen von Präsident Putin verteidigt. An dem Kongress nehmen auch Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche teil.

