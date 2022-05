Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg beginnt im Zeichen des Ukraine-Krieges

Nachrichtenarchiv - 03.05.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Meseberg: Das Bundeskabinett berät derzeit in einer zweitägigen Klausurtagung über den Kurs in der Ukraine-Politik. Bei dem Treffen auf Schloss Meseberg sollen laut Bundesregierung alle Themen rund um den russischen Angriffskrieg diskutiert werden. Als Gäste werden die Ministerpräsidentinnen von Schweden und Finnland, Andersson und Marin, erwartet. Die beiden Länder denken über einen Nato-Beitritt nach, als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine. Bundeskanzler Scholz hatte gestern abend klar gemacht, dass er Kiew im Kampf gegen Russland weiter militärisch und wirtschaftlich unterstützen will. Einen Besuch in der Ukraine lehnte der Kanzler ab. Dass die ukrainische Regierung Mitte April Bundespräsident Steinmeier ausgeladen habe, sei inakzeptabel gewesen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 10:00 Uhr