Kabinett will Windenergiegesetz auf den Weg bringen

15.06.2022 11:45 Uhr

Berlin: Das Bundeskabinett will das sogenannte "Wind-an-Land-Gesetz" auf den Weg bringen. Ziel von Wirtschaftminister Habeck und Bauministerin Geywitz ist es, dass bis 2032 in Deutschland zwei Prozent der Landesfläche für Windräder zur Verfügung stehen. Um dies zu erreichen, sollen geltende Abstandsregelungen der Bundesländer ausgehebelt werden. Der thüringische Ministerpräsident Ramelow fordert in dem Zusammenhang, dass auch abgeholzte und von Stürmen beschädigte Waldflächen für Windkraftanlagen genutzt werden können. Solange Wälder als Tabuzonen betrachtet würden, gebe es Konflikte mit dem Ausbau in Siedlungsgebieten, sagte der Linken-Politiker im Morgenmagazin von ARD und ZDF.

