Kabinett will Wasserstoff-Strategie beschließen

Berlin: Das Bundeskabinett will am Vormittag die neue Wasserstoff-Strategie beschließen: Die Regierung setzt große Hoffnung auf den Energieträger - vor allem beim klimaneutralen Umbau der Industrie, zum Beispiel in der Stahlverarbeitung. Nach der neuen Strategie soll bis 2030 doppelt so viel Wasserstoff produziert werden wie bisher. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace sieht die Pläne der Regierung kritisch, weil für die Produktion vvon Wasserstoff zunächst in großem Umfang fossiles Gas eingesetzt werden muss.

