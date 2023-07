Kabinett will neue Wasserstoff-Strategie auf den Weg bringen

Meldungsarchiv - 26.07.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Produktion von Wasserstoff soll in Deutschland stark beschleunigt werden. Das Kabinett soll dafür heute eine aktualisierte Nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg bringen. Ziel ist laut der Strategie, dass in Deutschland bis 2030 doppelt so viel grüner Wasserstoff erzeugt wird wie bislang geplant. Dieser soll mit Hilfe von Ökostrom erzeugt und vor allem für die Industrieproduktion genutzt werden. Außerdem soll das Leitungsnetz deutlich ausgebaut werden. Die bisherige Nationale Wasserstoffstrategie stammt aus dem Jahr 2020. Die Ampel-Koalition hatte vereinbart, sie zu aktualisieren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 09:45 Uhr