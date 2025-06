Kabinett will Gesetz für schnelleres Bauen auf den Weg bringen

Berlin: Die Bundesregierung will den Wohnungsbau ankurbeln und dazu heute ein Gesetz auf den Weg bringen. Damit sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, Genehmigungsverfahren zu straffen, indem sie von Bebauungsplänen abweichen können. Bundesfinanzminister Klingbeil hat hohe Erwartungen an das Gesetz. Den Partnerzeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sagte er, Wohnen sei eine der großen sozialen Fragen unserer Zeit. Das jetzt geplante Vorhaben helfe gegen den Mangel an Wohnraum. - Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes sind im April 18.500 Anträge für neue Wohnungen genehmigt worden, das sind 4,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

