Kabinett will Gesetz für schnelleres Bauen auf den Weg bringen

Berlin: Die Bundesregierung will den Wohnungsbau ankurbeln und dazu heute ein Gesetz auf den Weg bringen. Damit sollen Kommunen die Möglichkeit bekommen, Genehmigungsverfahren zu straffen, indem sie von Bebauungsplänen abweichen können. So könne schneller gebaut, nachverdichtet oder aufgestockt werden, heißt es aus dem Bauministerium. Außerdem sollen Mietwohnungen weiterhin vor Umwandlung in Eigentum geschützt werden. Nach Angaben der Bundesregierung wollen Bund, Länder, Kommunen und Bauwirtschaft gemeinsam Tempo beim Bauen machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2025 05:00 Uhr