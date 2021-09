Kabinett will für mehr Sicherheit an bayerischen Schulen sorgen

München: Das bayerische Kabinett hat zum Unterrichtsstart Maßnahmen für mehr Infektionsschutz an den Schulen beschlossen. Kultusminister Piazolo sprach von einem "Sicherheitsnetz", durch das sogar Klassenfahrten und Schullandheim möglich seien. Dafür gilt weiter die Maskenpflicht am Platz, bei einem Corona-Fall müssen jedoch nur noch enge Kontaktpersonen in Quarantäne. An weiterführenden Schulen gibt es Antigen-Schnelltests. Neu sind an Grund- und Förderschulen die sogenannten Lolli-Tests, also PCR-Pool-Tests, bei denen alle Proben einer ganzen Klasse untersucht werden. Laut Sozialministerin Trautner können diese auch in den Kitas eingesetzt werden, der Freistaat übernimmt dafür die Kosten. Außerdem müssen Kita-Beschäftigte, die nicht geimpft oder genesen sind, künftig regelmäßig negative Corona-Tests vorweisen. Nachholbedarf gibt es nach wie vor bei den Luftfiltern im Klassenzimmer. Das räumte Bayerns Ministerpräsident Söder bei einem Besuch eines Münchner Gymnasiums ein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2021 16:00 Uhr