Kabinett will Ernährungsstrategie beschließen

Nachrichtenarchiv - 21.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung will zur Stunde Eckpunkte für eine Ernährungsstrategie beschließen. Sie soll dafür sorgen, dass mehr Menschen und vor allem Kinder gesünder essen. Ernährungsminister Özdemir will unter anderem erreichen, dass weniger Salz, Zucker und Fett zu sich genommen werden. Ihm geht es auch darum, dass Mensen und Kantinen mehr Gerichte anbieten, deren Zutaten gerade Saison haben, aus der Region stammen und ökologisch erzeugt wurden. Außerdem will Özdemir im Umfeld von Kindersendungen ein Werbeverbot für besonders zuckerhaltige und ungesunde Lebensmittel rechtlich umsetzen. Der Minister verwies im Morgenmagazin von ARD und ZDF darauf, dass nach wie vor jedes sechste Kind in Deutschland übergewichtig sei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.12.2022 12:00 Uhr