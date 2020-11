Kabinett will Entwicklung der ländlichen Räume stärker fördern

Nachrichtenarchiv - 11.11.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Notfallpatienten auf dem Land haben oft einen weiten Weg bis zum nächsten Krankenhaus zurückzulegen. Das bemängelt die Bundesregierung in ihrem dritten Bericht zur Entwicklung der ländlichen Räume, den sie am Vormittag verabschieden will. Demnach ist die Situation in der Stadt deutlich besser, Fachärzte seien vielfach zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen. Insgesamt sei die Versorgungssicherheit zwar auch in ländlichen Regionen gewährleistet, es steige aber der Bedarf an ambulanten Gesundheits- und Pflegediensten. Die Bundesregierung stellt für die Entwicklung des ländlichen Raums in den kommenden Jahren fünf Prozent mehr Geld in Aussicht. Ein Großteil davon soll aus EU-Förderprogrammen kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2020 09:00 Uhr