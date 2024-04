Kabinett will Eckpunktepapier zum Wiederaufbau der Ukraine beschließen

Berlin: Das Bundeskabinett befasst sich am Vormittag mit dem Wiederaufbau der Ukraine. Dazu liegt ein Eckpunktepapier des Bundesentwicklungsministeriums vor, in dem es vor allem um eine stärkere Mobilisierung der Privatwirtschaft geht. Schätzungen der Weltbank zufolge betragen die Kosten für den Wiederaufbau nach derzeitigem Stand rund 486 Milliarden Dollar. Insgesamt will die Bundesregierung private Unternehmen mit 15 Maßnahmen beim Wiederaufbau konkret unterstützen: etwa beim Wohnungsbau oder der Energieversorgung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2024 09:00 Uhr