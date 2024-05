Kabinett will CO2-Speicherungsgesetz beschließen

Berlin: Ausserdem beschäftigt sich das Bundeskabinett mit umstrittenen unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid. Auf dem Tisch liegt ein Gesetzentwurf von Bundeswirtschaftsminister Habeck, der vorsieht, dass CO2-Speicher vor allem in der Nordsee erlaubt werden. Aber auch an Land soll es möglich werden, wenn die Bundesländer zustimmen. Umweltverbände sehen das Gesetz kritisch. Sie befürchten, dass dadurch das Ökosystem in der Nordsee massiv gefährdet wird. Die Bundesregierung wiederum hält die Technologie für nötig, um die Klimaziele zu erreichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.05.2024 10:00 Uhr