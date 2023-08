Kabinett will Cannabis-Gesetz auf den Weg bringen

Berlin: Das Kabinett will heute das umstrittene Gesetz zur Teil-Legalisierung von Cannabis auf den Weg bringen. Geplant ist unter anderem, dass Cannabis in Grenzen frei konsumiert werden kann. So sollen Erwachsene 25 Gramm besitzen und zuhause drei weibliche Hanfpflanzen anbauen dürfen. Ziel ist es, den Verkauf auf dem Schwarzmarkt einzudämmen. Kritik kommt unter anderem von der Gewerkschaft der Polizei: Deren Vorsitzender Kopelke forderte, den Entwurf sofort zu stoppen. Es gebe keine klaren Festlegungen, wer ortsbezogene Konsumverbote überwachen solle, argumentierte er. Auch wie das zu geschehen habe, bleibe offen. Polizei und Justiz würden dadurch nicht ent- sondern vielmehr belastet. Ähnlich hatte sich der Deutsche Richterbund geäußert. Auch Unions-Politiker kritisierten die Pläne. Der Innenminister von Sachsen, Schuster, sprach von einem kompletten Kontrollverlust. Das Kabinett will heute zudem die Förderung von Solarstrom beschließen. Bau und Betrieb von entsprechenden Anlagen soll für Privatleute und gewerbliche Betreiber mit einem neuen Gesetz einfacher werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.08.2023 07:00 Uhr