Kabinett will Bundeswehreinsätze in Westafrika verlängern

Nachrichtenarchiv - 11.05.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundeswehr soll nach dem Willen der Bundesregierung weiter in Westafrika im Einsatz sein, wenn auch mit geänderten Schwerpunkten. Das Kabinett hat einem neuen Mandat für die UN-Stabilisierungsmission Minusma in Mali zugestimmt. Bis zu 1.400 deutsche Soldaten sollen künftig entsandt werden können - bisher lag die Obergrenze bei 1.100. Die EU-Ausbildungsmission wird dagegen von Mali nach Niger verlegt. Deutsche Soldaten sollen dort einheimische Kräfte im Kampf gegen Terrorismus und bewaffnete Banden schulen. Der Bundestag muss noch zustimmen - bereits heute steht das Thema erstmals auf der Tagesordnung. Wegen des Militärputsches in Mali gilt der Einsatz in Westafrika als umstritten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2022 16:00 Uhr