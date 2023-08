Kabinett will Bürokratieabbau bei Solaranlagen beschließen

Berlin: Das Bundeskabinett will heute Erleichterungen für Solaranlagen beschließen. Bau und Betrieb sollen einfacher werden. Besonders die Installation sogenannter Balkonkraftwerke bei Privatleuten soll erleichtert werden. Der sogenannte Solarpakt I sieht vor, dass Besitzerinnen und Besitzer den Netzbetreiber nicht mehr über ihre neue Anlage informieren müssen. Geplant ist auch, mehr Solaranlagen auf Äckern und Feldern zu ermöglichen. Zudem will das Kabinett die umstrittene Freigabe von Cannabis auf den Weg bringen. Ziel ist es, den Schwarzmarkt auszutrocknen. Unstimmigkeiten gibt es bei Steuererleichterungen für Unternehmen, die Finanzminister Lindner von der FDP plant. Die Grünen haben dem Vorhaben noch nicht zugestimmt. Das Handelsblatt berichtet von Vorbehalten bei Familienministerin Paus, was die Höhe der Entlastungen angeht, wenn Lindner nicht gleichzeitig mehr Geld für die Kindergrundsicherung bereitstellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.08.2023 04:00 Uhr